Около 30 улиц благоустроят в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 30 улиц благоустроят в Троицком и Новомосковском административных округах в 2025 году, сообщается в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Всего в этом году планируется реконструировать около 700 улиц в рамках комплексной программы благоустройства. Работы уже начали на 27 улицах, включая Гагарина, Кузнецова и Центральную, пояснил заммэра столицы Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что программа нацелена на обеспечение горожанам удобных маршрутов к жилым кварталам, транспортным и социальным объектам.

В ходе работ специалисты заменят порядка 230 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и более 52 тысяч на тротуарах. Кроме того, будут расширены дорожки и благоустроено свыше 150 тысяч квадратных метров газона. Вдоль улиц появятся новые энергоэффективные фонари, а прежние остановки заменят современными павильонами.

На территории улиц оборудуют новые парковочные места для автомобилей, наземные пешеходные переходы оснастят контрастным освещением, чтобы зебра и люди на ней были более заметны для водителей.

Помимо этого, изменения затронут и северо-восточные районы столицы. Работы уже ведутся на 81 улице, включая Широкую, Лескова и Бутырскую. Всего планируется привести порядок 108 улиц. Там проведут масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия, благоустройству прогулочных и проезжих зон и укладке газона.