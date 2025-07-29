Перекрестки комплексно переразметили в районе "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Схема движения изменилась в районе "Москва-Сити" на пересечениях 1-го Красногвардейского проезда с Тестовской улицей и 2-м Красногвардейским проездом. Об этом заявил столичный Дептранс в своем телеграм-канале со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В 1-м Красногвардейском проезде в районе пересечения с 2-м Красногвардейским проездом добавлен 1 ряд в направлении прямо за счет переразметки. В настоящее время на перекрестке 4 полосы движения: 2 – налево, 1 – прямо и 1 – прямо и направо.

Теперь с внешней полосы кругового перекрестка Тестовской улицы и 1-го Красногвардейского проезда можно съехать только на Тестовскую улицу в направлении Пресненской набережной. По внешней полосе нельзя продолжить движение по кругу.

Благодаря перенастройке светофоров водители могут проехать перекресток 1-го и 2-го Красногвардейских проездов за 1 зеленый сигнал.

Также благодаря переразметке на круговом перекрестке Тестовская улица – 1-й Красногвардейский проезд были исключены пересекающие друг друга направления на участке, из-за чего снизилось количество аварий.

"В результате пропускная способность выросла на 20%, а риск аварийности исключен", – заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что в некоторых районах Москвы появились новые полосы для велосипедов и самокатов. Специалисты ЦОДД создают маршруты так, чтобы сеть дорожек была связана с вокзалами, станциями метро, а также с Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Полосы проезда также размещают рядом с парками и водоемами.

