В ГД увидели две уголовные статьи в ситуации с зоогостиницей в Подмосковье

Фото: телеграм-канал MONA

Зоогостинице в Подмосковье, на которую пожаловались владельцы собак, может грозить уголовное наказание по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Мошенничество", заявил Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Хозяева животных рассказали, что сотрудники одной из частных передержек издевались над собаками и оставляли их в тесных клетках с нечистотами. По словам граждан, их питомцы возвращались после зоогостиницы домой с травмами – от ссадин до переломов. Региональная прокуратура организовала проверку.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Безусловно, это уголовное преступление, поэтому здесь нужно фиксировать нарушения и наказывать владельцев. <...> Если в договоре было написано, что животное будет содержаться в Москве в одних условиях, а затем его увозят из города в другие условия, получается, что деньги с хозяина взяли за одно, а увидели в итоге другое.

По его словам, наказание по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Мошенничество" в данном случае можно применить, однако этим должны заниматься полиция, прокуратура и Роспотребнадзор, поскольку мог быть обман потребителей.

"Но есть вопросы и к хозяевам. Прежде чем отдать своих своих животных, нужно прочитать отзывы про учреждение, съездить туда, посмотреть все своими глазами. Плюс нужно узнать, а был ли составлен договор, что им обеспечат определенные условия, есть ли платежные документы, что все проведено официально", – пояснил парламентарий.

Если хозяева вынуждены кому-то временно отдать питомцев на коммерческих условиях, то нужно относиться к этому так, будто ребенка отдают в детский сад, подчеркнул он.

"Это живые существа, и, если вы не до конца доверяете людям, которым надо передать животное, пусть даже на несколько часов, лучше этого не делать. Иначе возможны такие вот истории", – указал депутат.

Бурматов напомнил, что раньше владельцев "черных передержек" привлекали к ответственности, однако проблема остается актуальной. По его словам, люди хотят по минимуму потратить денег на условия для животных и по максимуму "слупить" их с владельцев.

Деятельность подобных учреждений регулируется законом "О защите прав потребителей". Зоогостиницы должны соответствовать утвержденным условиям содержания животных. Если этого нет, то их должны закрыть, а хозяев наказать, уточнил парламентарий.

"Видимо, те, кто поднял шум, были первыми, кто это сделал. Почему так не поступили другие?" – задался вопросом Бурматов.

Он отметил, что в стране есть и полезные передержки. Например, уход нужен за животными, хозяева которых не могут находиться рядом с ними длительное время.

"Мы со многими передержками договариваемся, что они будут бесплатно содержать их животных. Низкий поклон тем людям, которые делают это ответственно", – добавил депутат.

При выборе зоогостиницы хозяевам следует лично осмотреть место и обратить внимание на определенные детали содержания животных, сообщил ранее кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский.

В первую очередь нужно обращать внимание на соблюдение санитарных норм. При этом показательно и само поведение питомцев. Например, если в зоогостинице долго лают собаки, это говорит об их беспокойстве. Причиной тому может послужить несоблюдение режима выгула, рассказал эксперт.