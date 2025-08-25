Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 12:03

Происшествия

Москвич задержан за кражу арт-объекта в виде овцы возле салона красоты

Видео: 77.мвд.рф

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже цветочного арт-объекта в виде овцы, принадлежащего салону красоты, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

К правоохранителям обратилась работница салона на Измайловском шоссе. В результате оперативно-разыскных мероприятий 39-летнего подозреваемого в краже задержали на улице Федора Полетаева.

Неоднократно судимый житель Москвы объяснил свой поступок желанием подарить цветочную композицию родственнице. Местонахождение похищенного в настоящий момент устанавливается, при этом ущерб составил почти 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее в Химках задержали неоднократно судимого 47-летнего мужчину за кражу собаки породы хаски. Хозяин животного ненадолго зашел в здание на улице Победы, оставив питомца привязанным у ограждения.

В это время злоумышленник убедился, что за его действиями никто не наблюдает, отвязал собаку и забрал ее себе. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика