Двоих мужчин задержали за кражу товаров на 120 тыс руб из супермаркета в Москве

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже в супермаркете на Пролетарском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По информации ведомства, в отдел полиции по району Москворечье-Сабурово обратился сотрудник супермаркета, который сообщил, что неизвестные повредили входную дверь магазина, проникли в торговый зал и похитили оттуда товаров на сумму почти 120 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. На них было видно, как двое молодых людей проникли в помещение торговой точки и загрузили три полные тележки углем для мангала, алкогольными напитками, молочными продуктами, табачными изделиями и другими товарами, после чего скрылись с места преступления.

Вскоре двое подозреваемых были задержаны – это ранее судимый 22-летний москвич и его 22-летний знакомый. Сотрудники полиции установили, что один из них непосредственно участвовал в краже, а второй находился около входа и наблюдал за окружающей обстановкой.

В данный момент полицейские устанавливают местонахождение третьего мужчины, который вместе с сообщником проник в торговый зал и помогал похищать товары.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело статье "Кража". Молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

