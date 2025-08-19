В Москве задержали девушку за обман пенсионерки на 3,3 млн рублей

Фото: depositphotos/blinow61

Полицейские задержали сообщницу мошенников, которые обманули пожилую москвичку на 3,3 миллиона рублей. Об этом заявил начальник управления информацией и общественными связями столичного главка МВД России Владимир Васенин.

По его словам, 83-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками различных госорганов. Они заявили, чтобы злоумышленники получили доступ к банковским счетам пенсионерки и под предлогом сохранения сбережений убедили обналичить накопления и передать их якобы представителям банка. За несколько раз москвичка отдала в общей сложности 1,3 миллиона рублей.

Спустя время ей снова позвонили и рассказали, что мошенники пытаются завладеть правом собственности на квартиру. Якобы во избежание потери недвижимости звонившие уговорили пожилую женщину оформить договор пожизненной ренты, после чего ей поступили 2 миллиона рублей, которые она передала девушке-курьеру. После разговора с родственниками пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В результате правоохранители задержали подозреваемую – 23-летнюю приезжую из Тамбовской области. Как считает следствие, она забрала у потерпевшей деньги и перевела на криптокошелек соучастникам, оставив себе часть в качестве вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские устанавливают сообщников обвиняемой и дополнительные эпизоды ее противоправной деятельности, добавил Васенин.

Ранее оперативники задержали в Подмосковье пенсионерку, которая обманула троих знакомых почти на 27 миллионов рублей под предлогом помощи с покупкой жилья. Пострадавшие отдали злоумышленнице деньги в обмен на заверенную у нотариуса расписку, в которой были указаны устаревшие установочные данные. Полученные средства аферистка потратила на личные нужды.