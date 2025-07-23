Мошенники похитили у столичного пенсионера почти 35 млн рублей

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Телефонные мошенники похитили у 77-летнего пенсионера из Москвы почти 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил якобы замгендиректора организации, в которой он раньше работал, и заявил об утечке персональных данных. Затем с москвичом связался злоумышленник, представившийся сотрудником силовых структур. Он подтвердил озвученную соучастником информацию и сказал, что сбережения могут быть похищены мошенниками, поэтому их нужно перевести на "основной единый безопасный банковский счет".

Выполняя инструкции афериста, пенсионер купил новый мобильный телефон, по которому продолжил общение с преступниками и рассказал обо всех своих счетах и размерах накоплений. Под руководством звонившего пострадавший снял со счетов деньги в рублях и иностранной валюте, а затем передал их по "кодовому слову" курьерам, которые якобы должны были внести средства на безопасный счет.

Общая сумма похищенного составила 34,9 миллиона рублей. Установление личностей злоумышленников находится на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре.

Ранее полицейские задержали четырех подозреваемых по делу о телефонном мошенничестве. Преступники под видом соцработников выманили у пожилых людей более 3 миллионов рублей в рамках компенсации за "поддельные" БАДы. Среди задержанных оказались двое ранее судимых мужчин и две женщины. Возбуждено семь уголовных дел.