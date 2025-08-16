Двое мужчин задержаны за стрельбу на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу из охолощенного автомата в лесу на северо-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

В ночь на субботу, 16 августа, в полицию поступила информация о стрельбе в лесу на Дмитровском шоссе в районе дома №169.

"Предварительно установлено, что задержанные производили выстрелы в воздух из охолощенного оружия. В результате инцидента пострадавших нет", – рассказали в МВД.

При этом у задержанных был изъят охолощеннный автомат. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее случай со стрельбой произошел на Ленинском проспекте в Москве. По данным следователей, мужчина пытался застрелить своего знакомого из боевого пистолета. Пострадавшего мужчину госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.

