В Москве задержан работник ПВЗ за кражу товаров на 580 тыс рублей

Фото: depositphotos/aksenovko

Столичные полицейские задержали сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) за кражу товаров на 580 тысяч рублей, сообщила пресс-служба главка МВД России по Москве.

По данным ведомства, ПВЗ расположен на Фестивальной улице. Предварительно, ранее судимый 26-летний мужчина регистрировал фальшивые аккаунты на маркетплейсе и через них заказывал товары с доставкой в ПВЗ, где работал. Когда посылки поступали, подозреваемый отменял их получение, после чего забирал себе.

Когда владелец пункта обратился в полицию, правоохранители вычислили и в тот же день задержали работника. Выяснилось, что украденные товары он продавал по заниженной стоимости третьим лицам и посетителям ПВЗ. Полученные средства он тратил по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в подмене оригинальной техники на муляжи при заказе на маркетплейсе. Злоумышленники заказывали дорогие смартфоны и стайлер. Получая заказы в разных ПВЗ, они забирали их, вскрывали коробки и меняли товары на муляжи. Затем они оформляли возврат и сбывали похищенное через интернет.