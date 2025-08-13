Мошенник с лицом Киану Ривза выманил у омского пенсионера 750 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "Омская полиция"

Мошенник с лицом канадского актера Киану Ривза выманил у 74-летнего работника омского предприятия 750 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

По данным ведомства, пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником бухгалтерии. Он рассказал пенсионеру о "грядущем повышении пенсии" и попросил назвать код из СМС.

Пострадавший выполнил требования мошенника, после чего получил ряд звонков от специалистов некоего центра защиты денежных переводов с банковских счетов, а также якобы сотрудника ФСБ. Последний прислал фотографию служебного удостоверения, а затем перезвонил по видеосвязи.

Мошенник убедил омича перевести 750 тысяч рублей на "безопасный счет". Уже в отделе полиции мужчина узнал, что на поддельной фотографии удостоверения изображен актер, а видеобеседа велась с помощью бота, который генерирует дипфейки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее телефонные мошенники похитили у 77-летнего пенсионера из Москвы 34,9 миллиона рублей. Злоумышленники заявили, что произошла якобы утечка персональных данных мужчины. Для защиты сбережений они убедили москвича перевести деньги на "безопасный счет".