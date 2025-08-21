Мужчину задержали за кражу хаски в подмосковных Химках

В Химках задержан ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина за кражу собаки породы хаски, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Молодой человек, выгуливая питомца, ненадолго зашел в здание на улице Победы, оставив животное привязанным у ограждения. Вернувшись, он не обнаружил пса и обратился в полицию, рассказала начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

По ее словам, участковый в кратчайшие сроки установил подозреваемого и задержал его. Рядом со злоумышленником находилось животное, которое было передано владельцу.

Как пояснил задержанный, он воспользовался моментом отсутствия хозяина хаски и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, отвязал собаку и забрал себе. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее из зоомагазина на севере Москвы двое подростков украли кота Лучика. Спустя время подозреваемых задержали в Алуште. Школьницы в возрасте 10 и 12 лет признались, что решили похитить животное внезапно, однако потом кот сбежал.

Лучика нашли на столичной парковке под машинами и отправили приют, откуда его потом забрала семейная пара.