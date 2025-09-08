Форма поиска по сайту

08 сентября, 22:15

Происшествия

В Чехове нашли второй дом зоогостиницы, на которую пожаловались владельцы собак

В Чехове нашли второй дом, где содержались еще около 20 собак из зоогостиницы. Владельцы утверждают, что их питомцев морили голодом, били током и держали в клетках.

По данным Следственного комитета, хозяйка зоогостиницы Карина Гитиномагомедова обвиняется в мошенничестве и жестоком обращении с животными. Проведены обыски в домах и по адресам приема собак.

В СК обратились около 50 владельцев животных. Среди них – частные лица и известные артисты. Пострадавшие сообщили о травмах, инфекциях и стрессе у питомцев. Дело передано в МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияживотныевидеоАрина УстюковаЕкатерина Ефимцева

