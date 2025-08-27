Новости регионов: река вышла из берегов и затопила село на Сахалине из-за сильных дождей

Сахалинское село Колхозное пострадало от сильного наводнения. Интенсивные ливни привели к выходу реки из берегов. В населенном пункте затопило десятки домов и дорог. Спасатели МЧС проводят эвакуацию населения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мощные подземные колебания зафиксировали в Дагестане. Жители покинули свои дома, чтобы переждать повторные афтершоки на улицах города.

В Краснодаре спасатели потушили крупный пожар на площади 400 квадратных метров. В центре города между жилыми домами вспыхнул заросший травой пустырь. Огонь распространился мгновенно. Проезд к очагу возгорания осложнил строительный забор. Местные жители помогли разобрать ограждение.

