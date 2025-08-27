Форма поиска по сайту

27 августа, 07:45

Происшествия

Новости регионов: река вышла из берегов и затопила село на Сахалине из-за сильных дождей

Прокуратура Стамбула возьмет показания у знакомых пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Новости регионов: уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме

В генконсульстве РФ сообщили, что следов пропавшего в Босфоре пловца пока не обнаружено

Несколько авто и мотоцикл столкнулись на пересечении Якиманского проезда и Большой Полянки

"Московский патруль": яхта за 80 млн рублей застряла под мостом в Подмосковье

"Московский патруль": бизнесмен Сергей Белюскин погиб в результате ДТП

"Московский патруль": в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней давности

"Московский патруль": устроивший драку возле бара на Новослободской улице задержан

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 августа

Сахалинское село Колхозное пострадало от сильного наводнения. Интенсивные ливни привели к выходу реки из берегов. В населенном пункте затопило десятки домов и дорог. Спасатели МЧС проводят эвакуацию населения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мощные подземные колебания зафиксировали в Дагестане. Жители покинули свои дома, чтобы переждать повторные афтершоки на улицах города.

В Краснодаре спасатели потушили крупный пожар на площади 400 квадратных метров. В центре города между жилыми домами вспыхнул заросший травой пустырь. Огонь распространился мгновенно. Проезд к очагу возгорания осложнил строительный забор. Местные жители помогли разобрать ограждение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

