06 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Чите водитель сбил подростка на мотоцикле

Новости регионов: в Чите водитель сбил подростка на мотоцикле

Жители Мытищ обеспокоены из-за агрессивной собаки, напавшей на щенка

Новости мира: в Сербии возобновились массовые беспорядки в Нови-Саде

Следователи изъяли электрошоковые ошейники в зоогостинице в подмосковном Чехове

Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой

11 человек вывели из Третьяковской галереи во время возгорания

Возгорание произошло в Третьяковской галерее

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эквадоре

"Московский патруль": питомцы знаменитостей оказались жертвами передержки в Подмосковье

"Московский патруль": робот-курьер и внедорожник столкнулись в Санкт-Петербурге

В Чите водитель на автомобиле сбил подростка на мотоцикле. По словам очевидцев, мужчина был пьян и решил "проучить" юношу, который, как он считал, мешал жителям района шумом. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В Комсомольске-на-Амуре совершил первый полет импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям. В воздухе он провел около часа, отечественные системы показали надежную работу. После завершения испытаний и одобрения Росавиации лайнер поступит в авиакомпании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

