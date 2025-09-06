Новости регионов: в Чите водитель сбил подростка на мотоцикле

В Чите водитель на автомобиле сбил подростка на мотоцикле. По словам очевидцев, мужчина был пьян и решил "проучить" юношу, который, как он считал, мешал жителям района шумом. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В Комсомольске-на-Амуре совершил первый полет импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям. В воздухе он провел около часа, отечественные системы показали надежную работу. После завершения испытаний и одобрения Росавиации лайнер поступит в авиакомпании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.