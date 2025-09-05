Форма поиска по сайту

05 сентября, 18:15

Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за жестокого обращения с животными на передержке в Чехове

Уголовное дело было возбуждено по статье о жестоком обращении с животными в одном из подмосковных пунктов передержки. Собак там держали в грязных клетках, избивали и практически не кормили.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова сообщила, что в связи с появившейся в социальных сетях информацией о ненадлежащем содержании животных организована проверка.

Уполномоченные специалисты оценят условия, в которых находились питомцы, а также соблюдение требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияживотныевидеоАлексей ЛазаренкоРумина Кенжалиева

