"Московский патруль": в Мытищах животным из зоопарка найдут новые места содержания
В Мытищах животным из частного зоопарка, расположенного на базе отдыха, найдут новые места содержания.
В настоящее время администрация базы отдыха готовит необходимые для этого документы, после чего животных перевезут в Московский зоопарк.
