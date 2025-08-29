"Московский патруль": в Мытищах животным из зоопарка найдут новые места содержания

В Мытищах животным из частного зоопарка, расположенного на базе отдыха, найдут новые места содержания.

В настоящее время администрация базы отдыха готовит необходимые для этого документы, после чего животных перевезут в Московский зоопарк.

