"Московский патруль": в Мытищах животным из зоопарка найдут новые места содержания

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 21:35

Общество

В Мытищах животным из частного зоопарка, расположенного на базе отдыха, найдут новые места содержания.

В настоящее время администрация базы отдыха готовит необходимые для этого документы, после чего животных перевезут в Московский зоопарк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Московский патруль
животныеобществовидеоЕкатерина Лихоманова

