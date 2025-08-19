Форма поиска по сайту

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили телескоп

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили телескоп

"Московский патруль": жительница деревни Ваютино развела на участке незаконный зоопарк

18 собак и кошек из приютов обрели новых хозяев на фестивале "Моспитомец"

Китайский инженер построил кошачий городок для своего мейн-куна

Россиянам дали советы о том, как пережить сезон активности ос

Жители Камчатки увидели танец китов

Собака 3 недели прождала своего хозяина на парковке в столичном районе Жулебино

Фестиваль "День фронтовой собаки" прошел в Музее Победы

Благотворительный фестиваль "Беги за другом" проходит в парке "Кузьминки"

Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры в Москве

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили телескоп. Сотрудники сделали его из бамбука со съедобными лакомствами. Также на двухлетие имениннице вручили торт.

Несмотря на то, что Катюша родилась 24 августа, праздновать ее день рождения уже начали. Для посетителей проводят экскурсию "Гости из Поднебесной", игры про панд и мастер-классы, а также показывают фильм про именинницу "Первая в России".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

