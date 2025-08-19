Панде Катюше из Московского зоопарка подарили телескоп. Сотрудники сделали его из бамбука со съедобными лакомствами. Также на двухлетие имениннице вручили торт.

Несмотря на то, что Катюша родилась 24 августа, праздновать ее день рождения уже начали. Для посетителей проводят экскурсию "Гости из Поднебесной", игры про панд и мастер-классы, а также показывают фильм про именинницу "Первая в России".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.