Бесхозный бык вышел в центр подмосковных Люберец

Видео: телеграм-канал SHOT

Бесхозного быка заметили в центре подмосковных Люберец, передает телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, животное появилось в районе улицы Побратимов ранним утром 11 августа. Бык пробежался по дорогам, поел траву и листья. При этом жители Люберец предположили, что бык потерялся, поскольку с его шеи свисает веревка.

Немногим позже в экстренных службах РИА Новости заявили, что нашелся хозяин быка. В настоящее время он вместе со специалистами пытается поймать его в Люберцах.

"Хозяин убежавшего быка пытается его поймать, пока безуспешно", – сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве освободили застрявшего во время ремонтных работ в Боткинской больнице котенка. Во время замены напольного покрытия по помещениям ходила кошка с котятами. В какой-то момент один из них забрался под пол, но обратно не вылез. Специалисты достали животное, и оно осталось жить у одной из сотрудниц медучреждения.