В "Лужниках" пройдет выставка-пристройство животных из столичных приютов

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Выставка-пристройство животных из столичных приютов состоится на центральной площади спорткомплекса "Лужники" 17 августа с 11:00 до 17:00. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

"На площадке своих хозяев будут ждать 25 собак и кошек из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест", подведомственного столичному департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Все животные готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы", – говорится в сообщении.

Помимо этого, до 17 августа в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре проходит фестиваль "Моспитомец". Там все желающие также могут забрать домой животное из городского приюта. Он работает с 12:00 до 18:00.

Также в столичном парке "Яуза" с 16 по 17 августа состоится благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Добрые выходные приурочены ко Всемирному дню бездомных животных. В программе – выставка животных из приютов, благотворительная ярмарка и различные активности.