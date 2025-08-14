Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в парке "Яуза" 16–17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в парке "Яуза" с 16 по 17 августа в рамках проекта "Лето в Москве", сообщила пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты населения.

Добрые выходные приурочены ко Всемирному дню бездомных животных. В программе – выставка животных из приютов, благотворительная ярмарка и различные активности.

У посетителей также будет возможность сделать пожертвование в пользу приютов с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru.

"Важной частью программы добрых выходных станет благотворительная ярмарка. Посетители смогут приобрести оригинальные товары, сделанные руками москвичей с особенностями здоровья: игрушки, сувениры, украшения, керамику, одежду, открытки и многое другое", – отметили в пресс-службе.

Все собранные деньги направят на поддержку тяжелобольных детей, людей с особыми потребностями, животных и всех тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоятся творческие мастер-классы для всей семьи, а также диагностический тест "Перекресток решений", который поможет определить наиболее подходящее направление благотворительной деятельности.

По итогам результатов прошлых тестирований большинство участников выразили желание оказывать помощь животным, детям и пожилым гражданам, добавили в департаменте.

Вход на мероприятие свободный, предварительная регистрация не требуется.

Кроме того, на Тверском бульваре с 15 по 17 августа пройдет фестиваль "Моспитомец". На площадке гости смогут встретиться с 90 кошками и собаками, понравившегося питомца может будет забрать домой после собеседования. Кроме того, посетители смогут оставить корм для приютов в корзине добра.