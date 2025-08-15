На Тверском бульваре начался фестиваль "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Моспитомец" стартовал в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре. Мероприятие организовали департамент торговли и услуг и комплекс городского хозяйства, передает портал мэра и правительства Москвы.

Площадку со своим питомцем может будет посетить до 17 августа. Там же все желающие смогут забрать домой животное из городского приюта на выставке-пристройстве, которая работает с 12:00 до 18:00.

Помимо этого, гостей фестиваля ждет насыщенная программа. В ее рамках 15 августа в 12:00 пройдет лекция о воспитании городской собаки. Затем в 13:00 посетители узнают о собачьих профессиях, а в 14:00 эксперты расскажут об истории столицы и ее четвероногих обитателях.

Зоопсихолог и специалист по поведению собак Ирина Бельская объяснит, как путешествовать с питомцем и обеспечить комфортный отпуск. Лекция с ней стартует в 15:00.

Тем временем инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными комитета ветеринарии Валентина Бондарева в 16:00 проведет занятие, посвященное основным нормам законодательства к владельцам собак.

В 17:00 ее сменят специалисты ГБУ "Доринвест", от которых гости фестиваля узнают, как стать зооволонтером, где погулять с собаками и поиграть с кошками, как выбрать и забрать домой питомца.

После этого начнется лекция о подготовке животных в Пожарно-спасательном центре Москвы, в котором кинологическая группа трудится уже более 10 лет. Сотрудниками центра числятся лабрадор, австралийская и белая швейцарская овчарки, бордер-колли, эрдельтерьер и другие собаки. Все они проходят специальную подготовку и аттестацию.

На занятии, которое стартует в 18:00, кинологи не только расскажут, как выбирают и воспитывают таких спасателей, но и покажут некоторые упражнения из тренировок. Также слушатели узнают, как собаки помогают в поисках людей, когда они выходят на пенсию и как ее проводят.

Следующий день фестиваля, 16 августа, откроет лекция о стрессе у собак, которая продолжится рассказом о съемке четвероногих в фильмах. Мероприятия можно будет посетить в 12:00 и 13:00 соответственно. В 14:00 специалисты дадут советы о дрессировке животных.

Кроме того, в 15:00 начнется занятие, на котором посетители узнают о правилах безопасности для питомцев в городе. В 16:00 ветеринар Алена Макаркина прочитает лекцию об уходе за животными.

Второй день фестиваля завершится презентацией суперсервиса "Мой питомец" на mos.ru. В 17:00 начальник управления развития государственных услуг в департаменте информационных технологий Алина Желнова расскажет о том, как домашние животные влияют на городскую экосистему. После этого гости мероприятия узнают, как правильно организовать прогулку с собакой.

Посвященную выбору собаки лекцию можно посетить 17-го числа в 12:00. В 13:00 эксперты развеют мифы о питомцах, а в 14:00 специалисты объяснят, как животные становятся похожими на своих владельцев.

На другом занятии в 15:00 посетителям помогут выбрать вид спорта для совместных занятий с собакой. Об уходе за питомцами москвичи и туристы узнают в 16:00, после чего в 17:00 эксперт объяснит фразу "Скажи мне, кто твоя собака, и я скажу, кто ты". В 18:00 хозяев обучат давать спокойные команды своим четвероногим.

Помимо лекций, гости также могут посетить кинологическую площадку, где организаторы обустроили горки, качели и барьеры. В локации зооэксперты и ветеринары подскажут, как научить собаку разным трюкам.

Например, занятия по общему курсу тренировки начнутся 15 августа в 12:00 и 13:00. В 14:00 стартует мастер-класс "Призвание лабрадора", а в 15:00 все желающие смогут узнать о шейпинге.

Также в 16:00 пройдет занятие "Моя собака танцует". В 17:00 и 18:00 эксперты расскажут о занятиях фитнесом с животными дома и прочитают лекцию "100 трюков с собакой".

На следующий день, 16-го числа, в 12:00 жителям и гостям столицы объяснят, как собаки снимаются в кино. После этого в 13:00 они познакомятся с простыми инструментами для обучения животных. Лекция "Первые шаги на собачьей площадке" и занятие про таргеты в дрессировке пройдут в 14:00 и 15:00.

Затем специалисты в 16:00 обучат дворняжек "светскому этикету", а в 17:00 они объяснят, как поощрять и мотивировать питомца. Лекция "Волшебный кусочек послушания" состоится в 18:00.

В последний день фестиваля, 17 августа, специалисты поделятся методами обучения собаки простым командам и трюкам. Занятия начнутся в 12:00 и 13:00. Также в 14:00 и 15:00 стартуют урок "Полезные занятия с собакой" и мастер-класс по танцам с питомцем.

Более того, в 16:00 посетители мероприятия узнают, чему можно научить щенка. Занятие с расслабляющими упражнениями для питомцев и их хозяев и лекция "Собака глазами ребенка" пройдут в 17:00 и 18:00.

Вместе с тем на площадке все три дня будут открыты зоны с мастер-классами, студия экспресс-груминга и фотобудка.

Также в столичном парке "Яуза" с 16 по 17 августа состоится благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Добрые выходные приурочены ко Всемирному дню бездомных животных. В программе – выставка животных из приютов, благотворительная ярмарка и различные активности.