Познавательно провести выходные можно в столичных парках 16 и 17 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лекции, мастер-классы и иммерсивный театр можно будет посетить в столице уже в эти выходные, мероприятия будут проходить для всех возрастов. Вход свободный, но на некоторые события нужна регистрация. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

16 августа с 13:00 до 15:00 в многофункциональном выставочном центре "Фили Холл" дети от 6 лет и их родители могут посетить лекцию "Палеоарт. Роль палеонтологии в мировой истории искусства". А в 18:00 на площади у главной сцены пройдет тренировка по зумбе, которая подойдет для любого уровня подготовки. Посетители смогут станцевать под латинские хиты.

17 августа в парке "Фили" в 15:00 начнется тренинг "Безопасный интернет. Кибердружба", на котором детям от 8 лет расскажут об опасностях в интернете. Вход по регистрации.

16 августа в парке Олимпийской Деревни с 16:00 до 19:00 состоится кинопоказ. Для просмотра будут доступны мультфильмы "Белка и Стрелка", "Планета Ай", "Гурвинек. Волшебная игра" и "Необыкновенные приключения Карика и Вали".

17 августа в парке имени 50-летия Октября пройдут мастер-классы по живописи для детей и взрослых. С 11:00 до 12:30 рисовать будут дети, а с 12:30 до 15:00 попробовать себя в изобразительном искусстве смогут взрослые.

В Парке Горького все выходные будут проходить поэтические прогулки по 15, 30, 45 и 60 минут. Чтобы воспользоваться одним из четырех вариантов литературных подборок, нужно подойти к стенду и отсканировать QR-код, который переведет на стихотворения в исполнении актеров. Стенды расположены:



за аркой главного входа;

у входа в парк рядом с Пионерским прудом;

у Голицынского пруда;

на аллее слева от Фигурного фонтана.

16 августа в парке "Северное Тушино" в 11:00 для совершеннолетних посетителей состоится занятие "Дыхательная гимнастика цигун". А в 14:00 пройдет мастер-класс "Основы рисования для всех", где посетители научатся основам света в картинах, прийти можно будет с детьми от 6 лет. В конце дня пройдет концерт с хитами для всех поколений, который начнется в 18:00.

17 августа с 16:00 до 20:00 пройдет фестиваль "Лица", где дети от 6 лет и их родители смогут принять участие в веселых стартах и семейном забеге, а также посетить творческие, спортивные и познавательные зоны.

16 августа в ландшафтном парке "Митино" в 09:30 начнется часовая тренировка по скандинавской ходьбе. Посетителям рекомендуется приходить со своими палками и в удобной одежде. Мероприятие подойдет для жителей столицы от 17 лет.

17 августа с 12:00 до 15:00 в Московской усадьбе Деда Мороза пройдет "Экокульт Фест", где можно будет принять участив в викторинах и лекциях об экологии и посетить концертную программу. А в павильоне книгообмена в 15:00 начнется мастер-класс по робототехнике, где дети от 7 лет смогут собрать и запрограммировать собственного робота.

17 августа в шахматном павильоне парка "Ходынское поле" пройдет мастер-класс по французскому языку для начинающих. Будет разбираться произношение звуков, правила чтения, построение простых фраз, применение языка в жизненных ситуациях. Для посещения требуется регистрация.

16 августа в парке "Кузьминки" запланирована программа с 08:00 до 18:00. Пройдет благотворительный забег "Беги за другом", а также викторины, квизы и тематические развлечения. На главной сцене парка выступят певицы Аили и Стасия, а также стендап-комики: Варвара Щербакова, Маргарита Родина и Виктория Вилковыская.

17 августа в музее-заповеднике "Царицыно" будет отмечаться 250-летие усадьбы. В программе числится музыкально-театральное

мероприятие, а также закрытие выставки "1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы". Территория парка будет импровизированной сценой.

В этот же день в 11:00 начнется иммерсивное представление театра "Малый Трианон" у Оперного дома. Постановка начнется с оперы "Геракл и златой апельсин": а продолжится выходом императрицы из парадных дверей Большого дворца. Зрителей научат движениям полонеза, менуэта и вальса. Завершится все конной каруселью напротив Хлебного дома. Представление повторится в 16:30.

На протяжении всех выходных в Лианозовском парке с 12:00 до 19:00 будет проходить фестиваль "Усадьбы Москвы". Жители столицы от 3 лет смогут посетить мастер-классы, концерты, квест-экскурсии. В 15:00 начнется танцевальная программа.

16 августа в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" желающие от 9 лет смогут попробовать себя в рисовании на мастер-классе "Пленэрные каникулы". С собой необходимо принести холст, краски, кисти. 17 августа в этом же месте пройдут занятия "Динамические игрушки" и "Гимнастика мозга", где посетители будут делать поделки.

17 августа в Измайловском парке в 12:00 пройдут занятия по фехтованию. Для того чтобы принять участие, нужно взять с собой спортивную форму. Тренировка пройдет для желающих от 17 лет.

Все мероприятия проходят в рамках проекта "Лето Москвы". Ранее в парке "Музеон" открылась экспозиция "Цифровые технологии Москвы", которая поможет больше узнать об IТ-профессиях.