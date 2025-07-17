Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 11:30

Регионы

На Камчатке разрешили бесплатно ловить по 10 горбуш в день

На Камчатке разрешили бесплатно ловить по 10 горбуш в день

Новости регионов: движение на Крымском мосту восстановлено

Фермеры в регионах угрожают курам-несушкам из-за падения цен на яйца

Новости регионов: несколько автомобилей утонули на улице в Нальчике после ливня

"Аэрофлот" ввел третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком

"Вопрос спорный": скидка на канатной дороге в Сочи закончилась дракой и задержаниями

Крупный град обрушился на Кемеровскую область

Новости регионов: паводки смыли 2 моста в Магаданской области

К месту падения Ми-8 в Хабаровском крае направят Межгосударственный авиационный комитет

Новости регионов: в Махачкале произошел пожар в складском помещении

На Камчатке разрешили бесплатно ловить по 10 горбуш в день. Специально для этого определен отдельный участок на реке Большая. Губернатор региона отметил, что рыбалка является исконным правом каждого жителя Камчатского края. Для участия необходимо оформить суточную лицензию через портал "Госуслуги".

Если практика покажет хорошие результаты, в следующем году бесплатный вылов горбуши может стать постоянным. На Камчатке контроль за ловлей рыбы осуществляется строго, и не все водоемы доступны для свободной рыбалки. На нерест в реку Большая ежегодно заходят десятки миллионов горбуши и других лососевых видов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика