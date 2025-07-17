На Камчатке разрешили бесплатно ловить по 10 горбуш в день. Специально для этого определен отдельный участок на реке Большая. Губернатор региона отметил, что рыбалка является исконным правом каждого жителя Камчатского края. Для участия необходимо оформить суточную лицензию через портал "Госуслуги".

Если практика покажет хорошие результаты, в следующем году бесплатный вылов горбуши может стать постоянным. На Камчатке контроль за ловлей рыбы осуществляется строго, и не все водоемы доступны для свободной рыбалки. На нерест в реку Большая ежегодно заходят десятки миллионов горбуши и других лососевых видов.

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