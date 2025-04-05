Правительство РФ утвердило изменения в законе о рыболовстве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Кабмин утвердил изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, был добавлен раздел "XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)". Благодаря ему на внутренних водных объектах, водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах будет выполняться постоянный рейд.

Он будет организовываться в отношении транспортных средств, производственных объектов, деятельности и действий лиц.

В рамках рейда инспекторы могут осмотреть, опросить и потребовать документы. В случае нарушений, эксперты составят акт в отношении лица, которое его допустило.

В ноябре прошлого года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который разрешает инспекторам Росрыболовства регулярно проводить рейды по выявлению и пресечению нарушений. Это даст возможность сотрудникам ведомства осуществлять контроль на рыболовных и рыбоводных участках, а также свободно передвигаться по водным объектам.

