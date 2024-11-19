ГД приняла закон о регулярных рейдах инспекторов Росрыболовства

Фото: fish.gov.ru

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который разрешает инспекторам Росрыболовства регулярно проводить рейды по выявлению и пресечению нарушений, сообщает РИА Новости.

В соответствии с документом надзор может проводиться в формате регулярных проверок, за исключением контроля за морскими биоресурсами. Это даст возможность сотрудникам Росрыболовства осуществлять контроль на рыболовных и рыбоводных участках, а также свободно передвигаться по водным объектам, имеющим рыбохозяйственное значение, с целью предотвращения, обнаружения и пресечения нарушений обязательных правил рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Контролируемые лица, их уполномоченные представители и сотрудники должны будут выполнять законные указания инспекторов. По запросу они должны будут останавливаться, обеспечивать доступ к транспортным средствам или другим производственным объектам, а также предоставить необходимые документы.

Кроме того, депутаты Госдумы приняли законопроект о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года.

Речь в инициативе идет именно о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.