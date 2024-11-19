Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о спецсчетах для иноагентов

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иностранных агентов. Об этом рассказал глава комитета Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

По его словам, проект предполагает зачисление авторских вознаграждений иноагентов на специальный рублевый счет. Распоряжаться средствами иноагенты смогут после утраты соответствующего статуса, подчеркнул парламентарий.

"Это правильное, давно созревшее и поддерживаемое жителями России решение, направленное на защиту интересов нашей страны и граждан", – написал Пискарев.

Депутат добавил, что работа по защите суверенитета и безопасности России продолжается.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект закона "О спецсчетах для выплат иностранным агентам за интеллектуальную деятельность" призван ограничить выплаты иноагентам за их бренды и интеллектуальную деятельность. Он уточнил, что в деятельность иноагентов входят произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.

По версии главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, это станет препятствием перед теми, кто позволяет себе критиковать Россию и продолжает жить на доход от сдачи квартиры в стране.

