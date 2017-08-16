Выставка-пристройство на фестивале "Моспитомец" будет работать до 17 августа

Мероприятия, посвященные благотворительности и экологии, проходят в рамках проекта "Лето в Москве". Чем там можно заняться и чему научиться, расскажем в нашем материале.

Фестиваль "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Насыщенная программа, посвященная домашним животным, ждет москвичей на фестивале "Моспитомец". Мероприятия проходят в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре до 17 августа.

К примеру, 16 августа в 12:00 и 13:00 пройдут лекции о стрессе у собак и том, как четвероногие участвуют в съемках фильмов. В 14:00 специалисты дадут советы о дрессировке животных. Через час же начнется занятие о правилах безопасного содержания питомцев в городе, в 16:00 – лекция об уходе животных от ветеринара Алены Маркиной. Закроет день презентация суперсервиса "Мой питомец" на mos.ru и выступление представителя департамента информационных технологий Алины Желновой (в 17:00) о влиянии животных на городскую экосистему и правильно организованных прогулках с собакой в городской среде.

Программа 17 августа начнется с лекции, посвященной выбору собаки (в 12:00). Следом пройдут выступления экспертов, которые в 13:00 развеют мифы о питомцах, а в 14:00 объяснят, как животные становятся похожими на своих владельцев. Также в 15:00 пройдет занятие по выбору вида спорта, которым можно заниматься совместно с псом, в 16:00 – по уходу за животными, а в 17:00 специалисты раскроют смысл фразы "Скажи мне, кто твоя собака, и я скажу, кто ты". Закроет день мастер-класс по обучению питомцев спокойным командам (начало – в 18:00).

В дополнение к этому на фестивале будет работать кинологическая площадка с обустроенными барьерами, горками и качелями. Время от времени там также будут проходить занятия. К примеру, 16 августа в 18:00 состоится лекция "Волшебный кусочек послушания". А 17 августа в 15:00 состоится мастер-класс по танцам с собакой.

Кроме того, ежедневно с 12:00 до 18:00 будет работать выставка, где все желающие смогут забрать домой питомца из приюта. А на тематическом маркете хозяева смогут приобрести одежду и аксессуары, а также уходовые средства для своих кошек и собак.

Подробнее о программе фестиваля можно узнать на сайте проекта "Лето в Москве".

"Добрые выходные"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Акция "Добрый выходные", приуроченная ко Всемирному дню бездомных животных, состоится в сквере по Олонецкому проезду парка "Яуза" 16 и 17 августа. Здесь будет представлено более 60 собак и 40 кошек, и понравившегося питомца можно будет забрать домой. Для этого необходимо иметь паспорт для составления договора. Собак также можно будет взять на прогулку.

Для тех, кто не готов забирать питомцев домой, есть и другие способы помощи. Во-первых, можно сделать денежный перевод с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Во-вторых, купить товары на благотворительной ярмарке. На ней различные НКО выставят свои товары, средства от покупки которых будут направлены их подопечным.

Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы для детей и их родителей, где участники научатся делать сувениры, игрушки, картины и многое другое. Уроки не требуют предварительной регистрации.

Время работы площадки – с 12:00 до 19:00. Подробнее о программе мероприятия можно узнать здесь.

"Друг – спасатель – защитник"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цикл мероприятий, посвященных уходу, жизни и работе с домашними животными, а также помощи питомцам проходят на 75 городских локациях каждые выходные в рамках проекта "Лето в Москве". Посетить тематические площадки нужно успеть до 14 сентября.

К примеру, в ближайшие выходные гости могут прийти на творческую встречу с телеведущей, актрисой и режиссером Евгенией Синицкой. Она состоится 16 августа на Ломоносовском проспекте, 18, начало – в 18:00. В качестве альтернативы можно посетить лекции о питомцах: 16 августа – в 18:00 на улице Айвазовского, дом 5, корпус 1, 17 августа – на Балаклавском проспекте, дом 30, корпус 2.

Также 17 августа с 11:00 до 12:00 на Джамагаровской улице, дом 5, строение 1, пройдут показательные выступления собак-спасателей: сотрудники МЧС расскажут истории о подвигах своих питомцев, а также продемонстрируют их уникальные навыки.

Узнать о других мероприятиях, их расписании и месте проведения можно на сайте проекта.

Летние прогулки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные центры до конца лета организуют еще несколько прогулок в рамках проекта "Лето в Москве". В рамках экскурсий по паркам, заказникам и экотропам опытные специалисты расскажут много интересного о столичной природе и ее обитателях.

Ближайшая прогулка состоится в экоцентре "Царская пасека" 17 августа. Гости экскурсии узнают о развитии пчеловодства в России, а также смогут увидеть сов, которые обитают на территории комплекса. Начало – в 14:00. А 18 августа пройдет познавательная экскурсия "Лес глазами натуралиста" по Битцевскому лесу, в рамках которой эколог расскажет о местных растениях и животных. Прогулка начнется в 16:00.

Некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации. Ознакомиться с расписанием и правилами посещения можно здесь.

Проект "Летняя мастерская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Летние мастерские проработают в Москве до 5 сентября. Организаторы проекта приглашают детей и взрослых научиться делать игрушки и украшения для дома из экологичных материалов, освоить методы работы со вторсырьем, а также научиться экологичному подходу к использованию ресурсов.

Ближайшие летние мастерские состоятся 21 августа. В 11:00 всех желающих старше 6 лет приглашают в экоцентр "Битцевский лес" на тематические занятия, посвященные природе, животным и экологии Москвы. А в 13:00 там пройдет мастер-класс по созданию уникальных подделок из вторсырья. А 27 августа в экоцентре "Музей природы" проведут мастер-класс по изготовлению ручки с использованием экоматериалов. Начало – в 14:00.

Мероприятия требуют предварительной регистрации. Подробности – на сайте проекта.

