Встреча с SHAMAN и Анной Щербаковой ждет жителей столицы на "Ночи московского спорта"

"Ночь московского спорта" пройдет в столице 16 августа. С 20:00 до 23:00 на 16 городских площадках проведут множество бесплатных мероприятий для всей семьи. Подробнее о программе – в нашем материале.

Привести себя в форму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках "Ночи московского спорта" в Москве организуют свыше 100 занятий по 24 видам спорта. Среди них – сеанс по сайклингу на Пушкинской площади. Под руководством опытных инструкторов участники смогут пройти интенсивную кардиотренировку на велотренажерах. А чтобы нагрузка ощущалась легче, процесс будет сопровождаться энергичными музыкальными подборками от диджеев.

Возможность проявить меткость и ощутить дух соревнований предоставят на турнирах по баскетболу на Большой Никитской улице. Побросать мяч получится как с профессионалами, так и в составе любительских команд.

В свою очередь, проверить силу и выносливость предложат во время прохождения полосы препятствий на Кудринской площади. Маршрут подойдет даже для минимального уровня подготовки.

Здесь же запланирована тренировка по фитнес-джампингу. Тема события – неоновое диско. Встав на мини-батуты, посетители выполнят упражнения, развивающие силу, баланс и координацию. Причем повторять придется не только комбинации прыжков разной сложности, но и некоторые танцевальные элементы.

Любителей настольных игр ждут на Никольской, на выбор – матчи по футболу или хоккею. А на Мясницкой установят оборудование для пинг-понга.

Развлечения на вечер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ожидается, что к фестивалю присоединится свыше 150 тысяч человек, включая звездных гостей, отмечают организаторы. Фан-встречи, в частности, состоятся в Ильинском сквере: со своими поклонниками увидятся певец Ярослав Дронов (SHAMAN), олимпийская чемпионка Анна Щербакова, заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз и другие.

Тем временем на Театральной площади гроссмейстер Сергей Смагин примет участие в сеансе одновременной игры в шахматы. Попытаться победить его предлагается всем желающим.

Доступны на "Ночи московского спорта" и зрелищные шоу. Гидрофлай-полеты продемонстрируют в Парке Горького: подготовленные атлеты взмоют вверх над поверхностью воды на флайбордах и исполнят головокружительные трюки.

Кроме того, устроят на площадке и мотофристайл-заезд с FMX-райдерами. В программе – серия затяжных экстремальных прыжков с высокого трамплина.

Наконец, на Старом Арбате запланированы соревнования по силовым дисциплинам: спортсмены из 5 стран поборются между собой за звание лучшего. А затем на чемпионов можно будет посмотреть в ходе показательных выступлений.