Женский фестиваль "Красота в движении" пройдет в "Лужниках" 16 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Бесплатный женский фестиваль "Красота в движении" пройдет 16 августа в рамках форума "Москва 2030. Спорт. "Человек будущего" в спорткомплексе "Лужники", сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Для гостей подготовили тренировки по пилатесу, барре, зумбе и фитроку. Также запланированы мастер-классы по фигурному катанию от Софьи Акатьевой и занятие в белом дресс-коде с гимнасткой Самирой Мустафаевой.

Помимо этого, посетительниц ждут турниры женских команд по паделу, соревнования по скалолазанию и открытый турнир по пляжному волейболу. Для любительниц цифровых форматов состоится шоу-матч по популярной киберспортивной дисциплине Valorant с участием команды TURKEN.

Как уточнили в пресс-службе, фестиваль представит и культурно-образовательную программу. В частности, эксперты расскажут о биохакинге и его применении в городе, поделятся советами по восстановлению сил и поиску баланса между работой и личной жизнью.

В рамках мероприятия российский визажист и блогер Елена Крыгина проведет паблик-ток о продуктивности и заботе о себе. Для тех, кто захочет отдохнуть, будет работать лаунж-зона. В ней также будет возможность протестировать новинки парфюмерии, посетить мастер-классы и воркшопы.

Фестиваль завершит концерт дуэта Bahh Tee&TURKEN, который начнется в 20:15. Вход на все мероприятия свободный, однако на некоторые из них необходима предварительная регистрация.

Москвичи также могут бесплатно заниматься ушу в рамках проекта "Мой спортивный район". Регулярные тренировки позволяют развить силу, гибкость, координацию и выносливость. На занятия приглашаются все желающие старше 6 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к активным занятиям спортом.