17 августа, 10:00

Город

Собака 3 недели прождала своего хозяина на парковке в столичном районе Жулебино

Три недели собака провела на автомобильной парковке, ожидая хозяина, который ее бросил. Несмотря на дождь и холод, животное оставалось на месте, лишь изредка уходя в поисках еды и всегда возвращаясь обратно.

Местные стали подкармливать пса и вместе с ним надеялись, что владелец все же вернется. В итоге домашний питомец получил нового хозяина и новую семью – его забрал мужчина по имени Александр и дал ей кличку Найда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныегородвидеоДарья КрамароваАнастасия Тареева

