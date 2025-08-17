Собака 3 недели прождала своего хозяина на парковке в столичном районе Жулебино

Три недели собака провела на автомобильной парковке, ожидая хозяина, который ее бросил. Несмотря на дождь и холод, животное оставалось на месте, лишь изредка уходя в поисках еды и всегда возвращаясь обратно.

Местные стали подкармливать пса и вместе с ним надеялись, что владелец все же вернется. В итоге домашний питомец получил нового хозяина и новую семью – его забрал мужчина по имени Александр и дал ей кличку Найда.

