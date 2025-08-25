Парад корги впервые пройдет на ВДНХ 30 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Костюмированный парад королевских корги впервые пройдет на ВДНХ 30 августа. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

В параде примет участие до 200 собак. Тематика мероприятия – советские мультфильмы, лето, счастье и позитив.

Парад начнется в 12:00. Участники пройдут от арки главного входа ВДНХ в Узбекский парк, где состоятся различные турниры и конкурс костюмов. В 13:00 питомцы смогут пройти полосу препятствий. Жюри выберет по итогам этого мероприятия трех самых быстрых собак. В состав экспертов войдет спортивный комментатор и телеведущий Карен Адамян, у которого тоже есть корги по имени Микки.

В 13:30 запланированы корги-гонки, которые будут организованы в несколько этапов. В этом соревновании жюри также выберут трех самых быстрых псов. В 14:30 в Узбекском парке состоится торжественное награждение питомцев, а завершится парад в pet-friendly фудхолле "Дом российской кухни". Там каждому корги вручат подарки.

Для участия в мероприятиях нужно будет заранее зарегистрироваться, а также взять с собой ветеринарный паспорт и поводок. При этом все активности бесплатные.

Ранее сообщалось, что 30 и 31 августа в Екатерининском парке и саду имени Н. Э. Баумана соответственно состоится городской фестиваль "Защити своего питомца". В ходе него подготовлена не только образовательная программа, но и творческие мероприятия, концерты, зоны для отдыха, игр и дрессировки питомцев.

Например, в мобильном ветеринарном пункте можно будет бесплатно проконсультироваться у специалистов и провести клинический осмотр своего животного, а также провести вакцинацию от бешенства и чипировать питомца. В зоне дрессировки можно отработать команды и получить советы кинологов.

