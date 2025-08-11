Жители столицы выберут талисман проекта "Питомцы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям столицы предложили поучаствовать в выборе талисмана "Питомцев в Москве". Об этом сказано на сайте проекта.

Представители проекта рассказали, что у них уже есть свой маскот (фирменный герой бренда или события. – Прим. ред.) и логотип, но нет талисмана, то есть персонажа, который мог бы стать символом "Питомцев в Москве" и сделать проект более понятным для горожан.

Принять участие в конкурсе на разработку талисмана мог каждый, кому исполнилось 15 лет. Им нужно было создать и нарисовать образ героя, дать ему имя, а после выслать собственную работу на почту организаторов. Авторы могли направить до трех вариантов.

Конкурс начался 26 мая. В общей сложности было отправлено свыше 600 рисунков. Представители проекта уточнили, что многие участники вдохновлялись темой домашних питомцев при создании своих работ. В частности, это были лакомства, игрушки, лежанки и домики для собак.

Жюри оценивало работы по четырем критериям: соответствие идее проекта, оригинальность, визуальная привлекательность и возможность использовать образ в печатной и цифровой продукции. В результате были отобраны 7 эскизов – Шарик, Бублик, Сарделькинс, Морковка, Умка, Торпеда и Мосик.

Теперь победителя должны выбрать жители столицы с помощью голосования на платформе "Активный гражданин".

Проект "Питомцы в Москве" действует в Москве с 2021 года. Он помогает создавать удобную инфраструктуру для владельцев животных. За 5 лет появились 89 новейших площадок для выгула и дрессировки собак. Там проводятся соревнования, мастер-классы, лекции и консультации ветеринаров. За прошлый год участниками мероприятий стали около 26 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года в рамках проекта "Питомцы в Москве" обустроят более 20 площадок для собак. Первая из них уже заработала на Каспийской улице в районе Царицыно.

