Bild: в ФРГ в психбольнице для преступников вспыхнул бунт

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В судебно-психиатрической больнице немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия вспыхнул бунт, передает Bild.

По данным газеты, некоторые пациенты больницы смогли построить в здании баррикады и развести огонь. К месту инцидента был направлен спецназ.

Спустя время стало известно, что полиции удалось убедить преступников прекратить сопротивление и сдаться полиции.

Ранее в Мозамбике минимум 6 тысяч заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима после бунта. По данным СМИ, ЧП произошло во время католического Рождества.

Как отметил начальник полиции Бернардино Рафаэль, в ходе столкновения с правоохранителями погибли 33 заключенных и еще 15 получили ранения. Представитель полиции также подчеркнул, что заключенные сбежали из центральной тюрьмы Мапуту, при этом некоторые из них выхватили оружие у охранников.

