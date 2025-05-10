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10 мая, 16:16

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Bild: в ФРГ в психбольнице для преступников вспыхнул бунт

В ФРГ в психбольнице для преступников вспыхнул бунт – СМИ

Фото: 123RF/udo72

В судебно-психиатрической больнице немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия вспыхнул бунт, передает Bild.

По данным газеты, некоторые пациенты больницы смогли построить в здании баррикады и развести огонь. К месту инцидента был направлен спецназ.

Спустя время стало известно, что полиции удалось убедить преступников прекратить сопротивление и сдаться полиции.

Ранее в Мозамбике минимум 6 тысяч заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима после бунта. По данным СМИ, ЧП произошло во время католического Рождества.

Как отметил начальник полиции Бернардино Рафаэль, в ходе столкновения с правоохранителями погибли 33 заключенных и еще 15 получили ранения. Представитель полиции также подчеркнул, что заключенные сбежали из центральной тюрьмы Мапуту, при этом некоторые из них выхватили оружие у охранников.

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