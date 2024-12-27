AP: в Мозамбике около 6 тыс заключенных сбежали из тюрьмы после бунта

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В Мозамбике минимум 6 тысяч заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима после бунта, пишет RT со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, ЧП произошло во время католического Рождества.

"Заключенные бежали во время ожесточенных протестов, в ходе которых были уничтожены полицейские машины, участки и инфраструктура после того, как конституционный совет страны подтвердил победу правящей партии на выборах 9 октября", – говорится в материале.

Как отметил начальник полиции Бернардино Рафаэль, в ходе столкновения с правоохранителями погибли 33 заключенных и еще 15 получили ранения. Представитель полиции также подчеркнул, что заключенные сбежали из центральной тюрьмы Мапуту, при этом некоторые из них выхватили оружие у охранников.

Ранее посольство РФ в Мозамбике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну. СМИ 24 декабря писали о гибели более 20 человек из-за беспорядков после объявления окончательных результатов президентских выборов в Мозамбике.

Дипведомство также призвало граждан России, которые постоянно или временно проживают на территории Мозамбика, не выходить из дома без необходимости.