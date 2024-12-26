Посольство РФ в Мозамбике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну

Фото: Москва 24

Российское посольство в Мозамбике рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страну во время новогодних каникул в связи со сложной ситуацией, сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

Во вторник, 24 декабря, СМИ писали о гибели более 20 человек из-за беспорядков после объявления окончательных результатов президентских выборов в Мозамбике. На следующий день из центральной тюрьмы строгого режима в Мапуту на фоне протестов сбежали сотни заключенных.

В посольстве указали, что до нормализации ситуации россиянам рекомендуется отложить или отменить поездку в Мозамбик в период новогодних праздников.

Дипведомство также призвало граждан РФ, которые постоянно или временно проживают на территории Мозамбика, не выходить из дома без необходимости в указанный период времени, а также запастись питьевой водой, продуктами, топливом, медикаментами и деньгами.

Выборы президента в Мозамбике прошли 9 октября. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост главы государства лидировал представитель правящей партии Фрелимо Даниэль Шапу. Также в выборах участвовал независимый кандидат Венансиу Мондлане, который не согласился с результатами и призвал к массовым протестам.

Ранее сообщалось, что Мозамбик заинтересован в запуске прямых рейсов в Москву и другие российские города. Как отметил посол африканского государства в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха, рейсы "Аэрофлота" могли быть запущены из Москвы или Минеральных Вод в Мапуту.