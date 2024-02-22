Генпрокуратура добилась возвращения российских моряков, застрявших в Мозамбике

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Российские моряки, находившиеся на брошенном владельцами судне в порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись в РФ. Об этом сообщает Генпрокуратура России в телеграм-канале.

"Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину", – указано в сообщении.

Двое граждан России несколько месяцев находились на борту судна Volopas, которое владельцы бросили в порту Мапуту. Российские члены экипажа фактически стали заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом, их общегражданские заграничные паспорта были сданы в местную миграционную службу.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что оказание помощи морякам со стороны российского посольства было осложнено невозможностью применения Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, положения которой не распространяются на суда, занятые рыбным промыслом.

Ранее в МИД РФ, комментируя данную ситуацию, сообщали, что экипажу судна выплачивают зарплату, а моряки также могут сходить на берег для покупки еды. Никто из них не жаловался на здоровье. При содействии российского посольства морякам пополнили запас технической воды, а также доставили на борт газовую плиту.