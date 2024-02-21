ГД запретила морякам из Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Об этом пишет РИА Новости.

Документ был подписан 25 мая 1956 года в Москве между правительствами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и СССР. Он предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, вдоль побережья Кольского полуострова и побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива на материке и на островах.

В пояснительной записке указано, что, учитывая решение британской стороны от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с РФ, денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев уточнил, что, если одна из сторон отказывается от соглашения, это не является нарушением международного права.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале отмечал, что данный запрет – адекватная, законная и давно назревшая мера на недружественные действия Лондона.

По данным СМИ, за 2023 год британские рыбаки выловили более 566 тысяч тонн трески в Баренцевом море.

Ранее СМИ уточняли, что возможный российский запрет на ловлю рыбы в Баренцевом море британскими рыболовами может оставить жителей Великобритании без национального блюда фиш-энд-чипс.

Между тем Владимир Путин говорил, что стремительное увеличение ввозных пошлин на рыбную продукцию станет опасным явлением для страны, так как может привести к росту цен на внутреннем рынке.