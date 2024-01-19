Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 09:05

Экономика

Запрет РФ на лов рыбы в Баренцевом море может лишить Британию национального блюда – СМИ

Фото: depositphotos/haveseen

Возможный российский запрет на ловлю рыбы в Баренцевом море британскими рыболовами может оставить жителей Великобритании без национального блюда фиш-энд-чипс. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что сейчас для создания блюда, состоящего из рыбного филе в кляре, сервированного с картофелем фри или чипсами, компании из Британии вылавливают в территориальных водах РФ пикшу и треску.

По данным издания, только в прошлом году в море добыли более 566 тысяч тонн трески. Журналисты опасаются, что Россия может прогонять рыболовецкие суда при помощи своего военного флота.

"Владимир Путин объявил Британии рыбную войну", – посетовали авторы материала.

Ранее стало известно, что правительство РФ уже утвердило законопроект о прекращении действия соглашения о рыболовстве с Великобританией. Документ был подписан между СССР и Соединенным Королевством в 1956 году.

Согласно нему, Соединенное Королевство могло заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, острова Колгуев, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин.

Решение отменить договор было принято после решения Лондона в марте 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией. В частности, Великобритания ввела дополнительный тариф в 35% на ввоз в страну некоторых товаров из России.

В законопроекте подчеркивается, что прерывание соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России.

Читайте также

экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика