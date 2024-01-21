Российские моряки удерживаются в порту Мапуту из-за финансово-имущественного спора – МИД

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Российские моряки, которых удерживают в мозамбикском порту Мапуту, стали заложниками финансово-имущественного спора. Посольство РФ предпринимает все усилия по их скорейшей репатриации. Об этом со ссылкой на МИД России сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали о том, что в порту Мапуту в Мозамбике команда моряков, среди которых есть граждане РФ, уже восемь месяцев сидит без топлива и света на борту рыболовецкого судна Volopas под флагом Камеруна.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, всего на судне находятся пять человек, двое из них россияне, в том числе капитан судна. Как только в МИД получили информацию о желании российских моряков вернуться на родину, посольство РФ в Мозамбике сразу обратилось за содействием к местным властям.

Тем не менее вопрос с репатриацией моряков пока до сих пор не удалось решить. По словам дипломатов, российские члены экипажа фактически стали заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом.

Портовые власти также настаивают на том, чтобы на судне находилось минимальное число членов экипажа, чтобы удерживать корабль на плаву возле причала.

В МИД добавили, что экипажу судна выплачивают зарплату, они также могут сходить на берег для покупки еды. Никто из них не жаловался на здоровье. При содействии российского посольства морякам пополнили запас технической воды, а также доставили на борт газовую плиту, подчеркнули в ведомстве.

Дипломаты РФ проводят постоянный мониторинг ситуации на судне и оказывают всю необходимую поддержку морякам.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Фарерские острова, входящие в состав Дании, в последнее время взяли курс на дискриминацию российских предприятий, введя ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ.

Росрыболовство в ответ на это предложило ввести запрет на ввоз морепродуктов с островов. По словам Барбина, данные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года.