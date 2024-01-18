Кабмин РФ одобрил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве

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Правительство РФ утвердило законопроект о прекращении действия соглашения о рыболовстве, которое было подписано с Великобританией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина России.

По информации ведомства, расторжение с Великобританией данного соглашения обсуждали в четверг, 18 января, на заседании правительства РФ.

Ранее сообщалось, что российская сторона готова прервать соглашение с Великобританией, по которому британские суда могут осуществлять рыболовный промысел в Баренцевом море. Соответствующий законопроект был внесен в правительство Минсельхозом и МИД РФ. В законопроекте подчеркивается, что прерывание соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России.



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