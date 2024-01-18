Россия может запретить Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море – СМИ

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Российская сторона готова прервать соглашение с Великобританией, по которому британские суда могут осуществлять рыболовный промысел в Баренцевом море. Соответствующий законопроект был внесен в правительство Минсельхозом и МИД РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы комиссии по законопроектной деятельности кабмина.

По информации источника газеты в кабмине, правительство уже поддержало этот проект.

Данное соглашение было заключено властями СССР, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в мае 1956 года. Согласно нему, Великобритания могла заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, острова Колгуев, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин.

В законопроекте подчеркивается, что прерывание соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России. Также отмечается, что РФ готова сделать такой шаг после того, как в марте прошлого года британские власти исключили Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В частности, Великобритания ввела дополнительный тариф в 35% на ввоз в страну некоторых товаров из России.

Ранее Владимир Путин заявил, что стремительное увеличение ввозных пошлин на рыбную продукцию станет опасным явлением для страны, так как может привести к росту цен на внутреннем рынке.

До этого глава МИД Японии Еко Камикава сообщила, что Токио собирается возобновить соглашение с Москвой о рыбном промысле в районе Курил для рыбаков Японии.

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