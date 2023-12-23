Запрет США на импорт российских морепродуктов ударит по их же рынку – ВАРПЭ

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Болевой шок от решения властей США расширить запрет на импорт российской рыбы и морепродуктов почувствуют американские потребители, а не рыбаки РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева.

Он напомнил, что острая крабовая недостаточность, которая возникла после введенного летом прошлого года запрета, уже привела к увеличению цен на краба в самих США. Теперь же ситуация усугубится еще и тресковой недостаточностью.

За последние двадцать лет рыба стала одним из самых торгуемых на мировом рынке продовольственных товаров, сразу после зерна, отметил Зверев. В связи с этим экономически нецелесообразные барьеры на пути устоявшихся торговых потоков разрушают мировой рыбный рынок в целом, а также создают хаос и повышают индекс продовольственной инфляции, добавил он.

22 декабря американская сторона запретила импорт лосося, краба, трески и минтая из России, а также продукции, полученной при их обработке. Вашингтон также продлил лицензию, разрешающую операции с подсанкционной российской частной кредитной организацией "Экспобанк", до 21 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, в преддверии новогодних праздников не планируют увеличивать цены на красную рыбу и икру.

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