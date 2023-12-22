США запретили импорт лосося и краба из России

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Американская сторона запретила импорт лосося, краба, трески и минтая из России, а также продукции, полученной при их обработке. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Согласно документу, вводимые указом американского лидера Джо Байдена запреты на импорт должны применяться к этим категориям рыбы, морепродуктов и приготовленных из них продуктов.

Вашингтон также продлил лицензию, разрешающую операции с подсанкционной российской частной кредитной организацией "Экспобанк", до 21 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что Байден из-за отсутствия подвижек по теме согласования запроса Белого дома о новой помощи Киеву намерен утвердить документ, который усилит антироссийские санкции в финансовой сфере. Из-за этого мировые кредитные организации могут быть отключены от финансовой системы США.

До этого Евросоюз принял 12-й пакет санкций против российской стороны. Комментируя эту новость, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти были готовы к этому. Москва уже разработала варианты для обхода ограничительных мер, уточнил он.

Общее количество введенных санкций достигло 18 772, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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