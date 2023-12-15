Диетолог рассказала, какая рыба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Употребление горбуши, семги, сельди, лосося, скумбрии, трески, пикши и минтая поможет избежать проблем с сердцем. Об этом заявила диетолог Ольга Лушникова, сообщает News.ru.

По ее словам, в этих видах рыб много кальция, цинка, йода, селена и железа. Рыбу специалист рекомендовала есть два раза в неделю.

Лушникова считает, что одна порция должна приходиться на жирную морскую рыбу (в ней больше омеги-3): кета, нерка, горбуша, лосось, кижуч, семга, сельдь, скумбрия и сардины. Вторая порция – на нежирную белую морскую рыбу, например, треска, пикша, минтай и другие, добавила она.

По мнению врача, рыба – источник полноценного белка, витаминов и микроэлементов. Регулярное употребление рыбы и морепродуктов в пищу значительно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, подытожила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Бэдэнэу рассказала, что рыба, орехи и семена льна способны стимулировать работу головного мозга. По ее словам, в этих продуктах содержатся омега-3 жирные кислоты, необходимые для органа.

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