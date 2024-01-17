Росрыболовство не исключило повышения пошлин на импорт рыбы при необходимости

Фото: 123RF/manash84

Росрыболовство может выступить с инициативой о повышении импортных пошлин на рыбу, если возникнет такая необходимость. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

"В целом считаем, что ситуация на рынке сбалансированная, увеличение импортных пошлин в настоящее время считаем нецелесообразным. Это может привести к росту стоимости рыбы на прилавках. Но вместе с этим продолжаем мониторить ситуацию и в случае необходимости будем выходить с предложением", – отметил глава ведомства.

Представители отрасли все чаще поддерживают идею об увеличении размера пошлин. При этом Владимир Путин объяснял, что резко повышать ввозную пошлину опасно.

В Росрыболовстве обратили внимание, что в прошлом году РФ импортировала свыше 600 тысяч тонн рыбы. В ведомстве пояснили, что это делается для обеспечения разнообразия на рынке. Также в 2023 году Россия достигла рекордных за 30 лет показателей по добыче рыбы – более 5,3 миллиона тонн.

Что касается динамики цен, Шестаков заметил, что она разная. Так, некоторые виды продукции могут дешеветь, но при этом в целом на рынке наблюдается рост стоимости рыбы (в пределах 9% в среднем в 2023 году).

В последнее время удалось увеличить объемы перевозки рыбы с Дальнего Востока, рассказал глава Росрыболовства. В настоящее время в России разрабатывают план мероприятий по повышению объемов потребления рыбы, резюмировал он.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что болевой шок от решения властей США расширить запрет на импорт российской рыбы и морепродуктов почувствуют американские потребители, а не рыбаки РФ.

Он напомнил, что острая крабовая недостаточность, которая возникла после введенного летом прошлого года запрета, уже привела к увеличению цен на краба в самих США. Теперь же ситуация усугубится еще и тресковой недостаточностью.



Москвичи приобрели 5 тонн сельди на рыбном рынке "Москва – на волне"