Росрыболовство предложило запретить ввоз рыбной продукции с Фарерских островов

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Росрыболовство предложило правительству РФ ввести ограничение на ввоз в страну рыбной продукции с Фарерских островов (автономной территории Королевства Дания). Об этом заявила пресс-служба ведомства.

По информации Росрыболовства, данное предложение является ответом на ограничения в отношении отраслевых предприятий России. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что такая мера не скажется на продовольственной безопасности РФ.

"Основу импорта с Фарерских островов составляет мороженая рыба (сельдь, скумбрия, мойва). При этом, согласно данным официальной статистики, в период с 2018 по 2022 год объем ввозимой продукции снизился на 50,4% (с 144,1 до 71,5 тысячи тонн)", – отмечается в заявлении.

При этом в сообщении также сказано, что увеличивающийся потенциал производства в РФ говорит об отсутствии предпосылок к сокращению выпуска мороженой рыбы, а импорт с островов можно заменить перераспределением части экспорта на поставки внутри российского рынка.

Ранее Россельхознадзор ввел временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Ограничение начнет действовать с 16 октября в качестве меры предосторожности. Отмечается, что таким образом Россельхознадзор присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

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