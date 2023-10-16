Россельхознадзор вводит временное ограничение на ввоз рыбы из Японии

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Россельхознадзор вводит временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ограничение начнет действовать с 16 октября в качестве меры предосторожности. Отмечается, что таким образом Россельхознадзор присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

В 2023 году с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тысячи тонн очищенной от радиоактивных веществ воды. 24 августа Япония приступила к первому сбросу воды.

Данное решение вызвало резкую критику со стороны ряда стран, прежде всего Китая. C 24 августа КНР полностью прекратила импорт морепродуктов из Японии, а в китайских соцсетях появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов.



Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством японских рыбы и морепродуктов