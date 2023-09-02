Япония направит 136 миллионов долларов на поддержку рыбаков после сброса воды

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Правительство Японии выделит почти 20 млрд иен (примерно 136 млн долларов) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли после решения о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

После начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" некоторые страны ввели эмбарго на импорт японских морепродуктов. Из-за этого рыболовецкая отрасль в Японии несет серьезные убытки. Правительство Японии поддержит рыбаков выделением субсидии на 136 миллионов долларов.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида подчеркивал, что Япония изменит структуру экспорта морепродуктов, чтобы снизить зависимость от таких рынков сбыта как Китай.

Напомним, что в 2023 году с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тыс. тонн очищенной от радиоактивных веществ воды. Что решение вызвало острую критику ряда стран, в первую очередь со стороны Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. В китайских соцсетях появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечаются отказы отправлять в Японию туристические группы.

При этом управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.