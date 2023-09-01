Оператор "Фукусимы" впервые зафиксировал наличие трития в морской воде

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Компания-оператор атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" TEPCO впервые с начала сброса очищенной воды с низким уровнем радиации смогла зафиксировать наличие трития в морской воде на северо-восточной границе примыкающего к станции порта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что концентрация трития в воде во время последних измерений составила 10 беккерелей на один литр, что соответствует нижней границе уровня выявления, при этом ранее показатели находились еще ниже указанной отметки.

Согласно данным компании, концентрация трития в морской воде на других точках в радиусе 10 километров от станции по-прежнему находится ниже уровня выявления.

Допустимой нормой концентрации трития в питьевой воде является порядка 10 тысяч беккерелей на один литр, добавили в компании. TEPCO также установила лимит в 700 беккерелей на литр воды, если он будет достигнут, то сброс воды с электростанции прекратится.

Ранее специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщали, что не смогли зафиксировать в 443 пробах рыбы и различной рыбной продукции радиации после сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Ведомство подчеркнуло, что контроль за рыбой, добытой рядом с местом сброса, был усилен.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы", первый этап сброса будет идти 17 дней, сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

27 августа местные власти заявляли, что концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды находится ниже минимального порога выявления.



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