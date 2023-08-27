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16:30

Экология

В пойманной неподалеку от АЭС "Фукусима-1" рыбе не нашли следов трития

В пойманной неподалеку от АЭС "Фукусима-1" рыбе не нашли следов трития

В пойманной рядом с "Фукусимой-1" рыбе не обнаружен тритий – управление рыболовства Японии

Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы"

Пробы из океана после сброса в него воды с "Фукусимы-1" оказались в норме

Россельхознадзор ввел усиленный контроль рыбной продукции из Японии

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Россия может ограничить ввоз рыбной продукции из Японии

Сброс воды для охлаждения АЭС "Фукусима-1" опасений не вызывает – Росрыболовство

Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1"

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начался в Японии

В пойманной вблизи АЭС "Фукусима-1" рыбе следы радиации не обнаружены. Об этом заявили в Управлении рыболовства Японии.

При превышении максимально допустимых уровней содержания радионуклидов, поставки в Россию будут ограничены. Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля рыбной продукции из Японии. С начала года из этой страны в Россию было ввезено порядка 112 тонн рыбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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